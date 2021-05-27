Лікарка назвала протипоказання для вакцинації від COVID-19

Вакцинована від COVID-19 людина у разі захворювання не потрапить до лікарні і не потребуватиме кисневої підтримки.

Як передає Укрінформ, про це сказала медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова під час вебінару щодо вакцинації освітян, трансляція якого відбулася у Фейсбуці.

“Які очікування від вакцинації? Чи означає, що вакцинована людина не захворіє? Ні, вона може захворіти, але перенесе захворювання набагато легше, не помре від COVID-19, не потрапить до реанімації, і скоріше за все не вимагатиме кисневої підтримки. Погодьтеся: усі ці три речі - не померти, не потрапити в реанімацію і не потребувати кисневої підтримки — доволі важливі. Такі очікування від вакцинації”, - розповіла Булавінова.

Водночас, вона наголосила, що при інфікуванні COVID-19 щеплена людина все одно може передати хворобу іншим, і це треба враховувати.

Тривають дослідження, наскільки вакцинація від COVID-19 впливає на розповсюдження цієї хвороби, чи зменшує вона передачу хвороби.

За словами експертки, протипоказом для вакцинації може бути серйозна алергічна реакція на першу дозу вакцини. Відносними протипоказами до вакцинації від COVID-19 можуть температура та ознаки нежитю.

“В нормальній ситуації це не є протипоказом до щеплення, це тільки в країнах колишнього СРСР залишалося протипоказом до щеплення. Але взагалі не є протипоказом. В ситуації з COVID-19 ми все-таки використовуємо це як тимчасовий протипоказ, тому що нежить і кашель може виявитися при COVID-19. І людина в черзі (на вакцинацію — ред.) інфікує усіх. Для неї самої вакцинація буде безпечною, але якщо у неї COVID-19, то вона інфікує і бригаду, і всіх, хто стояв у черзі”, - сказала Булавінова.

Тому, за її словами, особам, у яких на час вакцинації є ознаки респіраторного захворювання, варто відкласти вакцинацію до одужання.

Також медекспертка наголосила, що вагітність не є причиною відмовлятися від вакцинації, так само як і наявність захворювань — діабету, серцево-судинних захворювань, онкологічних тощо.

“Навпаки, важкі хронічні захворювання, діабет, астма, кардіологічні, онкологічні захворювання є прямим показом (до вакцинації — ред.), для того щоб якомога скоріше щепитися від COVID-19, тому що люди з такими захворюваннями від COVID-19 точно можуть загинути. Їх в першу чергу вакцинували у всьому світі”, - наголосила Булавінова.

Після вакцинації необхідно зачекати в пункті щеплення 20-30 хвилин. Саме за цей час проявляються серйозні алергічні реакції на вакцину. Серед інших проявів побічних ефектів, за словами Булавінової, можуть бути підвищення температури, лихоманка, біль в місці введення вакцини, слабкість. Тому варто завчасно придбати жарознижувальні засоби, наприклад, парацетамол або ібупрофен.

Водночас експертка зауважила, що люди старшого віку легше переносять вакцинацію від COVID-19.

За словами Булавінової, частіше побічні ефекти після вакцинації першою дозою спостерігаються у разі щеплення AstraZeneca, у разі щеплення вакциною Pfizer побічні ефекти можуть проявитися після введення другої дози.

Лікарка порадила після отримання першої дози вакцини від COVID-19 уточнити, коли саме очікувати на щеплення другою дозою.

"Важливо знати - коли, де і як, куди вам прийти, чи прийдуть до вас (у разі якщо щеплення проводилося на підприємстві - ред.), кому дзвонити і де відслідковувати", - сказала Булавінова.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація від COVID-19 розпочалася в Україні 24 лютого 2021 року. Загалом, за інформацією МОЗ, Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 42 млн доз вакцин - 20 млн доз вакцин Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. А також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX.

Раніше, 23 лютого, Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові за державними контрактами. 25 березня в Україну було доставлено 215 тис. доз вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech.

6 квітня Україна досягла домовленості з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини їх виробництва. За рішенням уряду закупівля технічно відбувається через компанію Crown Agents.

16 квітня Україна в межах глобальної ініціативи COVAX отримала 117 тис. доз вакцини Pfizer, 23 квітня - 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, яка вироблена SK Bioscience у Південній Кореї.

1 травня МОЗ повідомило про домовленість про постачання ще 10 млн доз вакцин Pfizer за державними контрактами. 9 травня Україна отримала 500 тис. доз вакцини CoronaVac. 18 травня в межах COVAX в Україну доставлено 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech. До кінця травня в межах COVAX очікується постачання вакцини AstraZeneca в розмірі 1 млн 300 доз, а до кінця червня - 950 тис. доз від Pfizer.

Відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19 працівники сфери освіти є пріоритетною групою захисту.

Освітян, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2021 році, за їхнім бажанням, щеплюють вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech з 14 квітня.

Також освітян щепитимуть вакциною Pfizer-BioNTech, партія цієї вакцини обсягом 117 тисяч доз, доставлена в Україну 26 травня.