МЗС запускає проєкт «Незламні» на підтримку бранців Кремля

В рамках інформаційної кампанії «Вірність собі – не злочин» Міністерство закордонних справ України запускає проєкт «Незламні», спрямований на підтримку бранців Кремля, – українців та кримських татар, незаконно заарештованих Росією у тимчасово окупованому Криму.

Проєкт передбачає серію публікацій ексклюзивних листів політв’язнів, написаних із місць позбавлення волі, повідомляється на сайті МЗС, передає Укрінформ.

«Підтримка та якнайшвидше звільнення українських політв’язнів є пріоритетом діяльності МЗС. Ми розпочинаємо проєкт #Незламні, присвячений нашим громадянам, яких незаконно ув’язнили та утримують у російських тюрмах. Завдання проєкту – донести історії бранців Кремля, їх переживання та думки, мрії та надії, звернути увагу на системні репресії в окупованому Криму. Проєкт також спрямовано на те, аби світ дізнавався про незламних духом бранців Кремля. Бо це чи не єдиний імунітет від тортур та нелюдського поводження в умовах в’язниці. Публічність рятує життя», – заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Дата початку кампанії є символічною. Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій – наших співвітчизників, безжально закатованих та вбитих радянським тоталітарним режимом. Російська Федерація, наслідуючи радянський досвід, розгорнула широкі репресивні кампанії на тимчасово окупованих нею територіях України. Сьогодні Росія продовжує незаконно утримувати за ґратами в окупованому Криму та на території РФ понад 100 громадян України за політичними мотивами.

Щотижня на нашому сайті та сторінці МЗС у Facebook, а також на ресурсах закордонних дипломатичних установ ми публікуватимемо їхні листи, у яких бранці Кремля ділитимуться своїми історіями та розкажуть про репресії на окупованому півострові.

Перший герой проєкту #Незламні – громадянський журналіст Осман Аріфмеметов. До арешту він транслював наживо обшуки та переслідування кримських татар в окупованому Криму. Тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі.