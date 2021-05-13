Стипендії імені Левка Лук’яненка за травень отримали троє політв'язнів Кремля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виплатило державні стипендії імені Левка Лук‘яненка за травень трьом громадянам України, які досі незаконно утримуються РФ та окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях, за них отримали кошти рідні та/або довірені особи», - ідеться в повідомленні.

Перелік людей, які отримали державну стипендію, визначено Указом Президента України від 11 липня 2019 року №514/2019.

Державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається у розмірі трьох прожиткових мінімумів щомісячно для українських громадян, які незаконно затримані та утримуються РФ чи її окупаційною адміністрацією, яка встановила та здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і АР Крим у зв’язку з громадською або політичною діяльністю цих осіб.

Після звільнення з незаконного ув’язнення політичні в’язні Кремля отримують державну стипендію ще протягом року.

Як повідомляв Укрінформ, за квітень стипендії імені Левка Лук’яненка отримали троє політв'язнів Кремля.