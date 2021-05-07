Україна виплатила 800 тисяч гривень родинам політв'язнів Кремля

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій виплатило 800 тисяч гривень родинам політв’язнів, які утримуються Російською Федерацією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Мінреінтеграції.

"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало кошти у розмірі 800 тис. грн родинам восьми незаконно ув’язнених Росією українських громадян, які наразі знаходяться за ґратами", - йдеться у повідомленні.

Також зауважують, що політв’язні, які утримуються РФ, зазнають нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження та позбавлені права на справедливий судовий розгляд, їхні сім’ї отримали виплати на правову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Ця грошова допомога дозволить оплатити послуги адвокатів, які захищають права незаконно позбавлених волі українців.

Відповідне рішення про виплату допомоги прийняла міжвідомча комісія з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист на засіданні 27 квітня 2021 року.

У Мінреінтеграції також додають, що рішення про виділення коштів фактично є додатковим інструментом публічної фіксації відповідальності РФ як держави-агресора, за порушення прав українських громадян і подальшого відновлення їх на рівні інституцій Європейського суду з прав людини.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Мінреінтеграції перерахувало 1,5 млн гривень родинам незаконно позбавлених волі РФ українських громадян. Таким чином 15 родин отримали матеріальну допомогу по 100 тисяч гривень.У березні 2021 року аналогічні виплати на загальну суму 1,2 мільйона гривень отримали родини 12 полонених українських громадян