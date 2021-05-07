Український політв’язень Чирній уже на волі – Денісова

Український політв’язень, засуджений раніше в Росії за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Росією Криму, викладач історії Олексій Чирній уже на волі.

Про це у Фейсбуці поінформувала уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

«Український політв’язень Олексій Чирній на волі! Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області. Олексію, вітаю на Батьківщині», - поінформувала вона.

Денісова нагадала, що Чирній довгих 7 років відбував покарання через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму.

«Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації - в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону. Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області. Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму», - заявила вона.

Як поінформувала український омбудсман, наразі Чирній перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску «Мілове» Луганської області.

Денісова окремо висловила подяку українським консулам за злагоджену роботу з супроводу нашого громадянина в Україну.

Як повідомлялося, Чирній, за даними фальсифікованого слідства, входив в "кримське терористичне угрупування", нібито створене українським режисером Олегом Сенцовим. Після затримання він уклав угоду зі слідством і дав свідчення як свідок звинувачення. У 2015 році Чирній був засуджений до семи років позбавлення волі.