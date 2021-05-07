Штати в ОБСЄ: Уважно стежимо за репресіями в окупованому Криму

Сполучені Штати уважно стежать за всіма фактами утисків громадянського суспільства у тимчасово окупованому Криму.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час онлайн-засідання Постійної ради цієї організації у четвер, 6 травня.

"Окупація Росією Криму залишається ключовим компонентом її зусиль з дестабілізації України. США засуджують переслідування російською окупаційною владою кримських татар, етнічних українців та всіх інших", - заявила вона.

Американська дипломатка вказала, що журналістів, блогерів та активістів громадянського суспільства в Криму регулярно затримують і ув'язнюють тільки за те, що вони висловлюються проти окупаційного режиму. "Попри зусилля Росії змусити цих людей мовчати та обмежити доступ міжнародних правозахисних організацій до Криму, їхні історії все одно доходять до світової спільноти. І я запевняю вас, ми уважно слухаємо", - заявила Острієн.

У цьому контексті вона закликала Росію звільнити всіх українських політичних в'язнів.

"Ми вимагаємо, щоб Росія припинила окупацію та вивела свої сили й техніку як із Криму, так і зі сходу України. Для Москви настав час нарешті взяти конструктивну участь у мирному врегулюванні конфлікту, який вона почала у 2014 році", - додала представниця США.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні США ввели нові санкції проти компаній та осіб, причетних до протиправної діяльності в окупованому Криму. Зокрема, через грубі порушення прав людини та переслідування громадян до чорного списку мінфіну США потрапило Сімферопольське СІЗО-1.

Крім того, за причетність до діяльності окупаційної влади в Криму до переліку санкцій включено низку місцевих чиновників.