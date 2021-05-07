Кулеба: США підтвердили високе представництво на саміті «Кримської платформи»
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+!».
«Сполучені Штати під час цього візиту підтвердили: перше - вони повністю підтримують ініціативу «Кримської платформи», друге - вони будуть представлені на високому рівні на саміті «Кримської платформи», третє – вони заохочують і закликають інші країни так само підтримувати «Кримську платформу» і брати участь в її роботі», - сказав Кулеба.
Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Блінкен 6 травня відвідав Україну з офіційним візитом. Він провів зустрічі з керівництвом держави та представниками громадянського суспільства.
«Кримська платформа» - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання порушенням прав людини, а також досягнення головної мети - деокупації півострова.
Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.