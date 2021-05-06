Колишні в‘язні Кремля просять Блінкена допомогти зі звільненням українців з-за грат у РФ

Колишні політичні бранці Кремля передали листа державному секретареві США Ентоні Блінкену, який перебуває з візитом у Києві.

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Черкаської облради та колишній політв’язень Кремля Роман Сущенко, передає Укрінформ.

Як зазначається, Блінкен отримав листа у Михайлівському соборі.

«Разом з побратимами - колишніми політв'язнями Кремля Ахтемом Чийгозом, Олегом Сенцовим, Володимиром Жемчуговим, Ігорем Козловським та Павлом Грибом написали листа державному секретареві США Ентоні Блінкену зі словами вдячності за підтримку України Сполученими Штатами та за історичний візит до Києва», - зауважив Сущенко.

Експолітв'язні нагадали, що попри їхнє звільнення у 2019 році ще 109 громадян України досі перебуває у російських в’язницях на території окупованого Криму та вивезені на територію РФ, 230 - на тимчасово окупованій території Донбасу.

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Зазначається, що російська влада продовжує шантажувати українську владу зривом обміну полоненими. Особливо критичне становище з кримськими в'язнями, які за сфабрикованими справами перебувають у неволі, позбавлені належної правової, консульської, медичної допомоги.

«Ми, колишні політв'язні Кремля, звертаємося до Вас як до авторитетного політичного діяча, а у Вашій особі - до Президента США, американських політиків і вимагаємо під час контактів будь-якого рівня з представниками Росії у якості пріоритетів висувати вимогу безумовного звільнення громадян України як передумову ведення перемовин та досягнення домовленостей», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві, де проводить низку зустрічей з топпосадовцями та громадськими діячами.

Також Блінкен взяв участь у церемонії покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Фото: State Department Photo by Ron Przysucha