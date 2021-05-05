Кримський політв'язень Бессарабов звернувся до держсекретаря США Блінкена

Севастополець Олексій Бессарабов, засуджений в окупованому Криму у «справі українських диверсантів», звернувся до державного секретаря США Ентоні Блінкена із закликом порушити питання українських політв'язнів з Криму.

Про це передає Укрінформ, із посиланням на Крим.Реалії.

«Ми, політв'язні, знаючи про підготовку зустрічей із Президентом України, а потім і Президента США з російським Президентом, вважаємо, що основною має бути тема безумовного звільнення незаконно утримуваних Росією осіб з колоній на території РФ та Криму. Це не питання політики, це питання відновлення мінімального рівня довіри, честі та моралі лідерів націй ХХI століття», – ідеться у зверненні Бессарабова.

Бессарабов також зазначив, що наразі питання звільнення українських політв'язнів з Криму майже не обговорюється на міжнародному рівні.

«Попри те, що моє ім'я, як імена десятків інших політичних в'язнів, є у списках таких правозахисних організацій, як Freedom House, «Меморіал», ми майже забуті. Про нас пам'ятають тільки наші рідні, друзі, колеги з роботи. Ми забуті, тому що проблематика Криму не обговорюється ні в «нормандському форматі», ні в Мінських переговорах. Ці формати стосуються тільки окупованої Донеччини. Але не Криму», – написав у своєму зверненні Бессарабов.

Водночас севастополець подякував за те, що імена політв'язнів фігурують в останні роки в резолюціях Європейського парламенту та у виступах представників Постійної місії США в ОБСЄ.

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«Нам залишається тільки вірити, що за наявності політичної волі під впливом США ми зможемо вийти на свободу», – додав Бессарабов.

Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар повідомив що це звернення направлено в Держдепартамент США та посольство США в Україні. Реакції на нього поки не було.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок розпочав візит до країн Європи. В ході робочого візиту до України 5-6 травня він зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, зокрема, для обговорення російської агресії.

Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі, їх безпідставно обвинуватили в підготовці диверсії організованою групою і зберіганні зброї (КК РФ: ст. 222 ч.3, ст. 222.1 ч.3, ст . 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. а).

Бессарабова засуджено російським судом до 14 років колонії суворого режиму і штрафу в розмірі 300 тис. руб.

На думку правозахисного центру «Меморіал», обставини справи дозволяють вважати, що вона сфабрикована і політично мотивована.