Арештованому в окупованому Криму журналісту Єсипенку додали ще одну статтю – дружина

Незаконно затриманому ФСБ РФ в окупованому Криму журналісту Владиславу Єсипенку додали ще одну статтю обвинувачення.

Як передає Укрінформ, про це Кримській правозахисній групі повідомила його дружина Катерина.

«За її інформацією, до обвинувачення затриманого у Криму журналіста проєкту Крим.Реалії Владислава Єсипенка додалася ст. 222 КК РФ (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів)», - йдеться у повідомленні.

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Раніше журналіста обвинувачували лише за ст. 223-1. КК РФ (Незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв).

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня у тимчасово окупованому Криму співробітники ФСБ РФ затримали, а потім заарештували уродженця Кривого Рога Єсипенка. Напередодні разом з іншими кримчанами він брав участь в акції, приуроченій до дня народження Тараса Шевченка.

12 березня журналісту інкримінували ч.1 ст. 223 КК РФ (незаконне виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї), а також незаконне виготовлення боєприпасів. Рішенням Київського районного «суду» Сімферополя його взяли під варту на два місяці.

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30 квітня «суд» продовжив на 2 місяці арешт Єсипенка: таким чином він залишиться в СІЗО, щонайменше до 11 липня 2021 року.

До журналіста під час утримання в СІЗО Сімферополя блокувався допуск незалежних адвокатів. 6 квітня Єсипенко заявив в «суді», що зазнав тортур з боку силовиків, які вимагали від нього зізнання.