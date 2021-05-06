Епіфаній та Блінкен обговорили утиски вірян на окупованих РФ територіях

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наголосив на важливості міжнародної уваги до проблеми порушення свободи віросповідання на окупованих Росією територіях.

Як передає Укрінформ, про це ідеться на сторінці митрополита у Фейсбуці.

Зокрема зазначається, що Епіфаній сьогодні «мав нагоду вітати в духовному центрі Помісної української православної церкви – Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі» державного секретаря США Ентоні Блінкена.

«Вдячний держсекретареві за вдумливу розмову. Принцип свободи віросповідання був покладений в основу розбудови США, і його захист залишається одним з пріоритетів. На окупованих Росією територіях свобода віросповідання постійно брутально порушується, тому важливою є міжнародна увага до цієї проблеми. В розмові з держсекретарем також обговорили питання становлення й розвитку Православної церкви України», - ідеться в повідомленні.

Особливу вдячність Епіфаній висловив Сполученим Штатам Америки за тверду підтримку України в протидії зовнішнім викликам та консолідацію міжнародної спільноти в боротьбі за відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Епіфаній зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном / Фото: ПЦУ

«Вшанування державним секретарем США біля Стіни пам‘яті новітніх героїв - захисників України засвідчило повагу нашого союзника до боротьби українського народу за краще майбутнє, за власну демократичну, суверенну, європейську державу», - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен 6 травня прибув у Київ.

Фото: @epifaniy