Євросоюз закликав звільнити 10 журналістів, затриманих в окупованому Росією Криму

Євросоюз закликає Росію звільнити 10 незаконно затриманих у тимчасово окупованому Криму журналістів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 6 травня.

«Ми закликаємо Росію негайно звільнити усіх незаконно затриманих журналістів, включаючи Владислава Єсипенка, а також Османа Аріфмеметова, Марлена Асанова, Ремзі Бекірова, Тимура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Сейрана Салієва, Амета Сулейманова, Руслана Сулейманова та Рустема Шейхалієва», - йдеться у заяві.

У Євросоюзі також вказали на занепокоєння у зв’язку із постійно триваючими порушеннями прав людини у тимчасово окупованому Криму. "Відзначаючи Всесвітній день свободи преси, ми глибоко шкодуємо з приводу постійних нападів на свободу вираження поглядів та свободу засобів масової інформації на незаконно анексованому Кримському півострові, включаючи закриття мовників", - зазначається у заяві.

Як відомо, починаючи з 2014 року російська окупаційна влада в Криму обмежила доступ незалежних журналістів на півострів. На тлі придушення професійної журналістики у тимчасово окупованій АРК активно почала розвиватися громадянська журналістика. Втім окупанти за надуманими приводами здійснюють кримінальне переслідування і цих представників незалежної журналістики в Криму.

10 березня 2021 року на окупованому півострові був затриманий фрілансер проєкту "Крим.Реалії" Владислав Єсипенко. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою. Сам Єсипенко зазначає, що працівники російських спецслужб підкинули йому гранату в авто, а потім відвезли в підвал, де катували електричним струмом і били до ранку, доки той не дав зізнавальні покази.