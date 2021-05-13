Україна та Угорщина обговорили проєкт угоди про взаємне визнання документів про освіту

Учасники другого засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти обговорили проєкт міжурядової угоди про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

12 травня в Будапешті (Угорщина) відбулося друге засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти під співголовуванням заступника міністра освіти і науки України Віри Рогової та державного секретаря Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Оршої Пачай-Томашіч.

До складу делегації з українського боку увійшли представники Міністерства освіти і науки та Міністерства закордонних справ, з угорського – Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ, Міністерства інновацій та технологій і Міністерства людських ресурсів.

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Учасники засідання обговорили питання забезпечення освітніх потреб угорської національної меншини в Україні, що регулюються відповідно до освітнього законодавства України.

Рогова поінформувала угорських колег про забезпечення освітніх прав угорської національної меншини в Україні у контексті імплементації законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», зокрема в частині:

збереження в системі загальної середньої освіти навчання угорською мовою в обсязі, визначеному законодавством;

збереження мережі закладів з класами з навчанням угорською мовою, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти;

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залучення фахівців з української та угорської мов, що працюють на Закарпатті, зокрема Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства, до розроблення нових модельних навчальних програм з метою забезпечення ефективного викладання української мови як державної.

Рогова окреслила заходи, що здійснює Україна для забезпечення освітніх потреб угорської громади – забезпечення діяльності мережі закладів дошкільної та загальної середньої освіти, навчально-методичного забезпечення та підвищення кваліфікації вчителів, а також завдання, визначені дорожньою картою імплементації статті 7 Закону України «Про освіту» в закладах загальної середньої освіти на 2019-2023 роки.

Вона наголосила, що освітня реформа покликана побудувати сучасну конкурентну систему освіти, випускники якої набуватимуть компетентностей, що забезпечуватимуть успішний особистий та професійний розвиток громадян України.

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Експерти профільних міністерств України та Угорщини обговорили проєкт Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені.

Сторони домовилися щодо подальших спільних кроків для забезпечення якісних умов для здобуття шкільної освіти громадянами України угорського походження і погодилися продовжувати спільно працювати в межах міжвідомчої робочої групи з питань освіти.

На запрошення української сторони наступне засідання робочої групи відбудеться в Україні.

У МОН нагадали, що 24 лютого у Києві відбулось установче засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти.

Фото: Міносвіти