Посол Азербайджану презентувала книгу про Гейдара Алієва в перекладі українською

Посол Республіки Азербайджан в Україні Ельміра Ахундова презентувала український переклад першого тому тритомного роману-дослідження “Гейдар Алієв. Особистість і Епоха”.

Захід відбувся в посольстві Азербайджану в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

Виступаючи українською мовою, Ельміра Ахундова представила героїв своєї книги: "Передусім, це Гейдар Алієв, потім - це його епоха. По суті, усе двадцяте сторіччя таке ж багатовимірне і суперечливе, трагічне і блискуче, як і герой моїх книг. Також героєм є сучасники, ті люди, які прожили на різних етапах його довгої біографії з ним це життя".

В основу книги лягли розмови автора з друзями і близькими Гейдара Алієва, інтерв'ю політичних діячів, відомості з архівів КДБ.

Перший том присвячено дитинству Гейдара Алієва, юності, роботі в органах держбезпеки та періоду його керівництва Азербайджанською РСР у 1969-1982 роках.

Замислюючись над питанням, у чому таємниця особистості Алієва, Ахундова відповідає, що розгадка полягала у його вмінні змінюватися.

"Мені здається, розгадка криється у словах великого англійського політика Вінстона Черчилля, який сказав: "Єдиний спосіб відповідати мінливим обставинам - це змінюються разом з ними". Гейдар Алієв умів змінюватися. Відповідно до обставин і робив це доволі органічно", - акцентувала посол.

Переклад книги українською мовою було видано Видавничим домом Дмитра Бураги.

Посол підкреслила, що вже вийшли рецензії у газеті "Літературна Україна" та журналі "Всесвіт".

Як повідомлялося, Гейдар Алієв - азербайджанський державний і політичний діяч. У 1944 році розпочав службу в органах державної безпеки, обіймав керівні посади у радянські часи. Також був депутатом Верховної Ради СРСР, Верховної Ради Азербайджанської РСР та головою Міллі Меджлісу Нахічеванської Автономної Республіки.

У 1993 році Алієва обрали президентом Азербайджану. У 2003 році він зняв свою кандидатуру на користь сина Ільхама Алієва, який досі є главою держави.