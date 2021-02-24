Ходжалинська різанина: книгу посла Азербайджану можуть задіяти у міжнародній інформкампанії

Депутатка Київської міської ради Дінара Габібуллаєва вважає, що книга «Ходжали. Хроніка геноциду» має бути перекладена різними мовами і стати частиною міжнародної інформаційної кампанії з донесення до світу правди про Ходжалинську різанину.

Про це Габібуллаєва заявила під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Від Ходжали - 1992 року до Тертера та Гянджі – 2020 року. До 29-річчя Ходжалінської трагедії».

Посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова розповіла, що книга «Ходжали. Хроніка геноциду », автором і упорядником якої вона є, не пропагандистська, а суто інформаційна, побудована на неспростовних фактах. До неї увійшли матеріали, зібрані буквально через кілька місяців після Ходжалинської трагедії, а видана вона була рівно через рік після Ходжали.

"Ходжалинська трагедія є серйозним історичним маркером... Дана книга («Ходжали. Хроніка геноциду". - Ред.) теж є історичним маркером, до якого треба привертати увагу. Я вважаю, що її треба перекладати різними мовами і передавати нашим міжнародним партнерам, аби вони знали правду. Це дуже важлива інформаційна кампанія, яку треба продовжувати", - сказала Габібуллаєва.

У цьому контексті вона нагадала, що в Україні інформація про Ходжали і про події в Азербайджані з'являлася на сіті-лайтах і бігбордах.

"Мені здається, що є кілька факторів, які треба дуже ретельно пропрацьовувати, - це міжнародний аспект і залучення міжнародної спільноти, це інформаційна кампанія і таке пропагування розуміння національного суверенітету... і своїх кордонів, щоб інші країни в разі зіткнення з тією ж РФ або іншою країною-агресором, розуміли алгоритм дій і те, наскільки важливе єднання всередині країни", - вважає депутатка Київської міської ради.

Ходжалинська різанина — вбивство щонайменше 161 особи, переважно мирного населення, азербайджанського походження у міста Ходжали вірменськими збройними формуваннями, яке у низці джерел характеризується як найбільше та найжорстокіше кровопролиття за часів Першої карабаської війни.

У ніч з 25 на 26 лютого 1992 року вірменські збройні формування, за участі деяких військовослужбовців 366-го полку російської армії, дислокованого у Степанакерті, зайняли місто Ходжали. Під час штурму та після нього було вбито сотні мирних жителів.

26 лютого 2007 року Міллі Меджліс Азербайджану одностайно прийняв звернення до міжнародних організацій, парламентів та урядів країн світу із закликом визнати Ходжалинську трагедію актом геноциду проти азербайджанського народу.

Щороку у багатьох країнах світу проходять заходи, присвячені Ходжалинській різанині.