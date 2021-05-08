МКІП заявляє, що не забороняло жодних заходів до 8 травня

МКІП у відповідь на звинувачення від КМДА заявляє, що не перешкоджає проведенню заходів до Дня пам’яті та примирення і не вводило з цього приводу жодних заборон.

Про це йдеться у заяві МКІП, яка опублікована на сайті міністерства.

"Міністерство культури та інформаційної політики поважає відзначення Дня пам’яті та примирення, виступаючи із підтримкою ініціатив із вшанування пам’яті. У тому числі столичних. Будь-яких усних заборон щодо проведення традиційних заходів, про які йдеться у повідомленнях КМДА, не надавалось", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в міністерстві уточнюють, що запит на проведення заходів від КМДА на свою адресу МКІП отримало 7 травня.

"Перевіривши, що проведення заходів розмежовано в часі, аби не допустити порушення санепідемвимог, дозвіл було надано. Сьогодні, 8 травня, усе технічне обладнання для монтування сцени було пропущено на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні", - додають у МКІП.

Окрім того, зауважують, що поетапний запуск техніки на території музею був пов’язаний із розмежуванням її обсягів, аби не допустити порушення карантинних обмежень. З 12 години було розпочато монтаж сцени.

"Ми стурбовані тим, що КМДА не спробувало дізнатись причини послідовного пропуску техніки. Жоден із представників столичної влади не звернувся до МКІП, аби з'ясувати хід справ, натомість обравши шлях публічного скандалу. Прикро, що спекуляції відбуваються навіть у такий день, як День пам’яті та примирення. КМДА в будь-якій ситуації намагається знайти винних", - зауважують у МКІП.

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Також заявляють, що "така спроба провокування конфлікту" жодним чином не стане на заваді проведенню заходів, які відбудуться згідно з планом та за погодження МКІП.

Раніше на сайті КМДА опублікували повідомлення про те, що технічне обладнання для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні через усну заборону Міністерства культури України. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Це традиційний захід, який відбувається у Києві щорічно понад 20 років. Сьогодні зранку нам стало відомо, що техніку та обладнання для монтування сцени не пропускають на територію музею. Пояснити причини такого рішення керівництво музею не може й посилається на пряму усну заборону Міністерства культури», – наголосила Хонда.

Вона додала, що, за словами директора музею Івана Ковальчука, така вказівка надійшла прямо від міністра культури. При цьому жодних документів, які б підтверджували це рішення у керівництва музею немає.