Війна на сході України триває вже довше, ніж Друга світова - Ткаченко

Війна на сході України триває вже довше, ніж Друга світова, а День пам’яті та примирення нагадує, що не можна розв’язувати міжнародні проблеми військовим шляхом.

Як​передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

"Сьогодні – 8 травня. День, що є нагадуванням про страшну катастрофу і про те, що не можна розв’язувати міжнародні проблеми військовим шляхом, агресією, анексією, окупацією", - написав Ткаченко.

Він додав, що День пам’яті та примирення – європейська модель вшанування пам’яті під гаслом «Ніколи знову» замість кремлівського маніпулятивного «Можем повторить».

"Ми як європейська держава маємо цінувати мир. Категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Наша країна знає ціну війні. На жаль, Україна відзначає цю дату, знов ведучи боротьбу з агресором, що посягає на нашу територіальну цілісність. І ця війна продовжується вже довше, ніж Друга світова. Але ми маємо зберігати впевненість, бо, як і тоді, саме завдячуючи нашим захисникам та захисницям, переконання, що війна на сході завершиться, – не відступає", - додав Ткаченко.

Як повідомлялося, 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Як відомо, 7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Росія вторглася на територію України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в рамках операції із захоплення півострова.

За 7 років російської збройної агресії загинуло понад 13 тисяч людей, зокрема понад 3 тисяч цивільних, десятки тисяч зазнали поранень, близько півтора мільйона людей вимушено стали внутрішньо переміщеними особами. Попри всі зусилля України та міжнародного співтовариства знайти мирне вирішення конфлікту, збройна агресія Росії триває і кількість її жертв продовжує зростати щодня.

На тимчасово окупованих територіях Росія грубо й системно порушує права людини. У Криму переслідуються проукраїнські активісти, поширені випадки викрадень і вбивств, близько сотні людей перебувають за ґратами через безпідставні, політично вмотивовані звинувачення. Тривають цілеспрямовані репресії проти кримськотатарського народу. У зоні бойових дій на Донбасі значних руйнувань зазнали міста й села, інфраструктура та промислові об’єкти. Тимчасова окупація призводить до руйнування культурної та історичної спадщини, а також до катастрофічних екологічних наслідків як на Донбасі, так і в Криму.