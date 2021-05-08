Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні

Президент Володимир Зеленський на Луганщині відвідав меморіал «Україна - визволителям» та вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Робоча поїздка Президента на Луганщину / Фото: Офіс Президента

"Під час робочої поїздки до Луганської області Президент Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс «Україна – визволителям» у смт Мілове, де у братській могилі поховано 2814 воїнів", - йдеться у повідомленні.

З нагоди Дня пам’яті та примирення та напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Зеленський поклав квіти до Вічного вогню та вшанував загиблих у боях за рідну землю.

Пам'ять воїнів ушанували також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступники й посли країн «Великої сімки» та ЄС, які прибули на Луганщину разом із Зеленським.

Крім того, глава держави оглянув Дзвін пам'яті на території меморіалу, який є одним із чотирьох дзвонів, встановлення яких Зеленський ініціював рік тому. Чотири дзвони символізуватимуть пам’ять про загиблих та примирення між країнами – учасницями Другої світової війни: Дзвін пам'яті в Міловому, Дзвін перемоги на Закарпатті, а також Дзвін миру в Донецьку та Дзвін єдності – у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України.

Зазначається, що Президент поспілкувався з місцевими жителями та привітав їх з прийдешнім Днем перемоги над нацизмом.

Як повідомлялося, торік 9 травня Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт меморіальних символів та встановлення на Луганщині, Закарпатті, Донецьку та Сімферополі чотирьох дзвонив - пам'яті, перемоги, миру та єдності.

Через рік у Міловому на Луганщині та в Ужгороді на Закарпатті встановили Дзвін примирення і Дзвін пам’яті.