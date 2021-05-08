Кличко разом із ветеранами Другої світової поклав квіти на могилу Невідомого солдата

Міський голова Києва Віталій Кличко разом з ветеранами Другої світової війни і військовими Збройних сил України в День пам’яті та примирення вшанували пам’ять жертв війни 1939-1945 років і поклали квіти на могилу Невідомого солдата у парку Вічної слави в столиці.

Про це із посиланням на сайт мера повідомляє Укрінформ.

Кличко поклав квіти на могилу Невідомого солдата в парку Вічної Слави / Фото: kiev.klichko.org

«Сьогодні кожен українець має як ніколи зрозуміти справжню ціну словам «хвилина миру». Бо так само, як і під час тієї страшної війни, українцям зі зброєю в руках доводиться відстоювати цілісність та незалежність своєї держави. І ми повинні вірити та робити все для того, щоб мир нарешті запанував в Україні», - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 8 травня, Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.