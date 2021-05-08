Кличко разом із ветеранами Другої світової поклав квіти на могилу Невідомого солдата

Кличко разом із ветеранами Другої світової поклав квіти на могилу Невідомого солдата

Фото
Укрінформ
Міський голова Києва Віталій Кличко разом з ветеранами Другої світової війни і військовими Збройних сил України в День пам’яті та примирення вшанували пам’ять жертв війни 1939-1945 років і поклали квіти на могилу Невідомого солдата у парку Вічної слави в столиці.

Про це із посиланням на сайт мера повідомляє Укрінформ.

Кличко поклав квіти на могилу Невідомого солдата в парку Вічної Слави / Фото: kiev.klichko.org

«Сьогодні кожен українець має як ніколи зрозуміти справжню ціну словам «хвилина миру». Бо так само, як і під час тієї страшної війни, українцям зі зброєю в руках доводиться відстоювати цілісність та незалежність своєї держави. І ми повинні вірити та робити все для того, щоб мир нарешті запанував в Україні», - сказав Кличко.

Читайте також: «Не на заміну 9 травня»: Зеленський сказав, для чого українцям День пам'яті та примирення

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 8 травня, Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-