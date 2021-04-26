Наслідки аварії на ЧАЕС Україна і світ відчувають досі - посол Британії

Навіть через 35 років після аварії на Чорнобильській атомній електростанції неможливо повністю оцінити всі завдані нею збитки і негативні наслідки для людства.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс під час онлайн-події Київського безпекового форуму, організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», передає Укрінформ.

«Я приєднуюся до всіх українців, згадуючи цю трагедію та вшановуючи загиблих, зокрема перших хоробрих ліквідаторів. І досі неможливо оцінити всі збитки від аварії, а її наслідки і далі відчуваються в Україні та по всьому світу. Багато людей продовжують відчувати ці наслідки на своєму здоров’ї. Гострим залишається екологічний і соціальний вплив аварії», - сказала вона.

Водночас посол зазначила, що інтерес до трагедії відродився у 2019 році завдяки популярному серіалу «Чорнобиль».

«Стрічка не тільки нагадала широкому загалу про Чорнобиль, а і спричинила нову хвилю туризму до України. Але цей фільм також нагадав про людські, соціальні та екологічні втрати і про подальший негативний розвиток подій», - сказала Сіммонс.

Вона наголосила, що замість оперативних новин і прохання про допомогу радянська влада вдавалася до дезінформації, щоб замовчати аварію, що спричинило ще більш тяжкі наслідки.

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Крім того, посол зазначила, що сьогодні британські інженери беруть участь у проєктах, які гарантують безпеку і стабільність Чорнобильської зони, зокрема і нового безпечного укриття.

«Загальна вартість укриття становить 2,1 млрд євро. Це найбільший проєкт міжнародної співпраці у сфері ядерної безпеки, який підтримують 40 країн, включно з Британією. Цей приклад міжнародної співпраці у галузі ядерної безпеки свідчить, що ми пройшли довгий шлях з 1986 року. Це дає нам надію на майбутнє, що така трагедія більше ніколи не повториться», - підсумувала Сіммонс.

Київський безпековий форум – міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.

Як повідомлялося, 26 квітня відзначається Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.

Фото: Twitter / Melinda Simmons