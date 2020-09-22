Режисер серіалу “Чорнобиль” відвідав Україну

Режисер серіалу "Чорнобиль" компанії НВО Юган Ренк на минулих вихідних побував у Києві, а також скористався нагодою і відвідав зону відчуження - міста Чорнобиль та Прип’ять.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Завдяки роботі шведського режисера весь світ у моторошних деталях дізнався про трагічні події квітня 1986 року, та в Чорнобилі він побував вперше - більшість сцен культового серіалу знімали в Естонії. На запитання “Чому не в Україні, адже тут сцени мали б більшу автентичність?”, Юган Ренк відповів просто: 40-відсоткові кешрібейти. І додав, що якби на той момент Україна могла запропонувати таку ж альтернативу, зйомки без сумніву відбувались би у нас", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після ухвалення у вересні 2019 року відповідного закону, Україна врешті-решт може запропонувати іноземним кіновиробникам кешрібейт до 30% від вартості виробництва фільму.

Як повідомляється, зараз в Києві та околицях відбуваються зйомки фільму "Останній найманець" з Жан-Клодом Ван Даммом для компанії Neflix. Цей проєкт стане пілотним для новоствореної системи кешрібейтів, і його успіх дозволить надалі залучати ще більше міжнародних кіновиробників та знімати в Україні ще більше зарубіжних фільмів.

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"Чорнобиль" (Chernobyl) — п'ятисерійний британсько-американський мінісеріал, створений і написаний Крейгом Мезіном та зрежисований Юганом Ренком. Прем'єра історичної драми відбулася 6 травня 2019 року. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.

Президент Володимир Зеленський підписав 16 жовтня 2019 року зміни до Закону “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, що передбачають кешрібейти - компенсацію частини витрат іноземним режисерам, які знімають кіно в Україні.

На фото Юган Ренк та оператор ЧАЕС Олексій Бреус, автор: olga miklashevska