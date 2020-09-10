Зоною відчуження можна буде мандрувати на всюдиходах

Зоною відчуження можна буде мандрувати на всюдиходах

Укрінформ
Новий маршрут на всюдиході покаже туристам унікальні локації Чорнобильської зони, які ніколи не демонстрували раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження у фейсбуці.

«Державне агентство України з управління зоною відчуження з ініціативи та за підтримки Асоціації чорнобильських туроператорів / Assoc. of Chornobyl Tour Operators розробило унікальні маршрути на українському всюдиході SHERP», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за участю ДП «ЦОТІЗ», ДСП «Екоцентр» маршрути було офіційно затверджено.

«Туристична привабливість зони відчуження є одним із векторів проєкту «Магніт України: Чорнобиль», над якими за підтримки Офісу Президента, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства культури та інформаційної політики України та Державного агентства України розвитку туризму зараз працюють в Агентстві. А розроблення та затвердження нового маршруту – ще один крок, щоб популяризувати зону відчуження для відвідування», – повідомив заступник голови ДАЗВ Максим Шевчук.

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Маршрут пролягає у 30-кілометровій зоні відчуження та передбачає пересування сушею та водним шляхом.

Перед затвердженням маршруту було проведено радіаційно-дозиметричний контроль. За оцінками ДСП «Екоцентр», контрольні рівні можливого опромінення гарантовано не буде перевищено.

«Розроблений маршрут – унікальний ще тим, що завдяки використанню SHERP можна буде побачити локації, які ніколи не демонстрували раніше. Зокрема, оглянути й затоплені баржі, пристані та техніку, яку використовували ліквідатори після аварії на ЧАЕС. Зараз кожен охочий може пройти Зону на каяках, а відтепер – і на всюдиходах, та побачити іншу зону. Зону, де відроджується унікальна флора та фауна. Зону, де радіаційна ситуація постійно перебуває під контролем. Це – важливий етап подолання психологічної травми цілої нації та реалізації величезного туристичного потенціалу держави», – сказав голова Асоціації Чорнобильських туроператорів, яка ініціювала розробку маршруту, Ярослав Ємельяненко.

Фото: ДАЗВ 

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