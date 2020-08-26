Додаток про Чорнобиль супроводжуватиме туристів зоною відчуження навіть без інтернету

У зоні відчуження відбулася презентація демоверсії першого мобільного додатку Чорнобиля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Chernobyl App в фейсбуці.

Команда розробників мобільного додатку показала, як вона проводить діджитальне сканування об'єктів зони відчуження, щоб зберегти їх у 3D-моделях та у віртуальних просторах, не допустивши втрати культурної спадщини через природні руйнування та пожежі.

«Цієї весни під час пожеж Україна втратила частину пам’яток Чорнобиля. Від вогню постраждало близько 5% заповідної території, 12 віддалених сіл, санаторій «Смарагдовий», піонерський табір «Казковий», військове місто Чорнобиль-2. Перелік не є вичерпним, але навіть він дає зрозуміти, що втрачено значну частину культурної спадщини України. Саме тому, команда першого мобільного додатку Чорнобиля почала процес сканування об’єктів зони та відцифрувала значну їхню кількість, серед яких колесо, об’єкти центральної площі міста Прип’ять, радіолокаційна станція «Дуга», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що діджиталізація об’єктів проходить за допомогою сучасних засобів фотограмметрії, лазерного сканування об’єктів та створення сферичного фото та відео для віртуальних просторів, для чого використовують дрони, лазерні сканери та високоякісну знімальну техніку.

Відцифровані об'єкти стануть основою мапи першого мобільного додатку Чорнобиля, присвяченого 35-м роковинам аварії на ЧАЕС.

Читайте також: У Зоні відчуження засяяла світлова інсталяція з величезним прапором України

Організатори продемонстрували роботу демоверсії, яка також зможе супроводжувати туристів в зоні відчуження навіть без доступу до інтернету. Мобільний додаток надасть інформацію про сучасний стан зони, підготує до подорожі та навіть дасть змогу побачити Чорнобиль у віртуальному форматі у супроводі аудіогіда, а також познайомить світ з історією Чорнобильської катастрофи.

Додаток з’явиться у вільному доступі українською та англійською мовами вже наприкінці жовтня.

Фото: Chernobyl App