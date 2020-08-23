Вночі 23 серпня до Дня Державного прапора з'явилася світлова інсталяція стяга на об’єкті “Арка” над зруйнованим реактором 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Окрім прапора України, на «Арці» з'явилися також прапори понад 40 країн-донорів та країн-вкладників фонду "Укриття", що брали участь у зведенні цього Нового безпечного конфайнменту (НБК), що є найбільшою рухомою спорудою у світі.

У Зоні відчуження засяяла світлова інсталяція з величезним прапором України / Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

"Ця акція - нагадування про те, що уже зроблено у Зоні відчуження. Ми хотіли нагадати, скільки країн долучилися до зведення цієї споруди. Це більше фотопроєкт: чутлива камера зніматиме на великій витримці, фіксуючи усі прапори", - сказала кураторка проєкту Artefact, в рамках якого створено цю інсталяцію, Світлана Коршунова.

За її словами, митці поставили завдання провести експеримент та зрозуміти, як саме можна використати новий безпечний конфайнмент для цілей медіамистецтва.

"Це дуже унікальна локація. У нас є периметр, за який ми не можемо зайти, є світло, яке не можемо вимкнути - а воно головний ворог проєкцій. Тут дуже багато "але", - розповіла Коршунова.

Масштабні світлові інсталяції з’явились не лише на НБК, але і на інших спорудах Зони відчуження: оглядовому колесі у Прип’яті та Градирні. Серія унікальних фото- та відеоматеріалів, що зробили митці, стане частиною нової віртуальної виставки Artefact: CHOrnobyl, що реалізується за підтримки Українського культурного фонду, яку вже у жовтні цього року презентують у Мадриді на міжнародному медіа-артфестивалі Madatac.

Наразі над створенням нової міжнародної виставки про Чорнобиль працює понад 100 митців у артрезиденції Artefact, за підтримки Українського культурного фонду, щоб вже у жовтні кожен з будь-якого куточку світу зміг відвідати виставку віртуально – з власного комп’ютера та навіть зі смартфона.

"Майбутня виставка Artefact: CHOrnobyl x Madatac – це більше, ніж просто нагадування про 35-ті роковини. Це обговорення зі світом актуальних на сьогодні проблем екології, фейків, замовчування та маніпуляцій мовою сучасного медіа-мистецтва на прикладі катастрофи Чорнобиля, у наслідках якої ми живемо останні 34 роки. Саме мова сучасного медіа-мистецтва здатна зацікавити молоде покоління, бути зрозумілою світу, продемонструвати актуальність та нові технології українського мистецтва на шляху переосмислення власного минулого та вивести українську культуру у світовий дискурс", - зазначили у пресслужбі Державного агентства з управління Зоною відчуження.

Як повідомлялося, День Державного Прапора відзначається щороку 23 серпня на виконання відповідного указу Президента України від 23 серпня 2004 року.