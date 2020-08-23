У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України

В Одесі активісти молодіжних патріотичних організацій з нагоди Дня Державного прапора розгорнули на Потьомкінських сходах 29-метровий український стяг.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щороку наш прапор стає довшим на один метр, символізуючи вік незалежної України", - зазначила співорганізаторка урочистого дійства Наталія Мажарова.

В Одесі розгорнули гігантський прапор України довжиною 29 метрів / Фото: Ігор Ткаченко

"Цей символ державності прийшов до нас крізь віки - блакитно-жовтий стяг був заборонений у колишньому Радянському Союзі, з ним наші діди й батьки боролися й здобули у 1991 році незалежність України", - наголосив у своєму виступі ведучий свята Юрій Шивала.

Державний прапор України розгорнули на Потьомкінських сходах під звуки оркестру Військово-морських сил України та аплодисменти й вигуки присутніх: "Слава Україні - Слава героям!".

Учасники акції заспівали в супроводі військового оркестру Гімн України.

Урочисті церемонії підняття Державного прапора України відбулися також біля адмінбудівель Одеської облдержадмінстрації та міськради, участь в яких взяли керівники ОДА, депутати, військові та громадські активісти.

У межах традиційного Вишиванкового фестивалю на Приморському бульварі міста, біля пам'ятника Дюку, одягнутого цього року у вишиванку з квітковими мотивами з Тернопільщини, відкрито виставку-ярмарок народних майстрів і українських виробників та артінсталяцію.

О 17.30 біля пам'ятника Дюку відбудеться просто неба, у межах Вишиванкового фестивалю, масовий диктант з української мови, який проведе Андрій Хаєцький - культурний діяч, поет, автор поетичної збірки «Три крапки».

А пізніше, о 19.30, перед одеситами - учасниками святкових заходів з нагоди Дня Державного Прапора - виступить фіналістка національного відбору на Євробачення-2020 українська співачка Марина Круть.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День Державного прапора. Свято встановлено «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України», згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року.