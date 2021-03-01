Зеленський: Свята не мають вплинути на вакцинацію

Президент Володимир Зеленський наполягає, аби святкові та вихідні не зменшували кількість вакцинованих осіб, а військовослужбовці отримали щеплення серед перших.

Про це він сказав на традиційній селекторній нараді, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Наші військові мають отримати щеплення серед перших, і в зоні проведення ООС вихідних немає, тому що не буває вихідних на війні. Отже, вакцинація має проходити планово, так, щоб військові були серед перших, і щоб у святкові та вихідні не зменшувати кількість вакцинованих», – сказав Зеленський.

Президент також вимагає чіткого плану вакцинації та продовження перемовин із виробниками щодо пришвидшення постачання вакцин.

Зеленський розраховує, що портал державних послуг онлайн "Дія" для вакцинації стане ефективним інструментом для запису на вакцинацію, як і для бізнесу під час жорсткого карантину.

Водночас головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко поінформував, що за допомогою мобільних бригад до кінця цього тижня можна збільшити кількість щеплень до 11 300.

Своєю чергою Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що наразі вакциновано 208 військовослужбовців, 178 з них – військові медики.

Як повідомляв Укрінформ, на порталі державних послуг онлайн "Дія" з'явився запис на вакцинацію проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію можна і за телефоном контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 0 800 60 20 19 або у сімейного лікаря.

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 1 березня першу дозу вакцини отримала 3 141 особа.

23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.

Вакцинація проти COVID-19, згідно з національним планом щеплення, проводитиметься в 5 етапів. На першому мають бути вакциновані медичні працівники, які працюють у лікарнях, що надають медичну допомогу при COVID-19, а також працівники мобільних бригад, які здійснюють щеплення.