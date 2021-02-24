Ляшко розповів, як почуваються перші вакциновані лікарі
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Поспілкувався телефоном із медичними працівниками, які вакцинувалися першими... Поцікавився станом після щеплення – усі почуваються добре і продовжують далі виконувати свою роботу», - написав посадовець.
За його словами, до своєї місії бути першими медики поставились як до професійного обов’язку, адже як ніхто розуміють ситуацію і щодня бачать ризики, пов’язані з коронавірусною хворобою.
Заступник міністра уточнив, що спілкувався з реаніматологом із Черкас Євгеном Горенком, лікаркою мобільної бригади з Вінниці Людмилою Бойко та лікарем із Чернігова Ігорем Кузіним.
Ляшко додав, що наразі розпочато вакцинацію у Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях.
Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в Україні зробили перше щеплення від коронавірусу. Дозу вакцини першим отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює у Черкаській обласній лікарні.