Степанов і посли G7 звірили позиції щодо «паспортів вакцинації»

Степанов і посли G7 звірили позиції щодо «паспортів вакцинації»

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Укрінформ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів зустріч з послами країн "Великої сімки" (G7) в Україні, на якій ішлося про медреформу, вакцинацію та "паспорти вакцинації".

Як передає Укрінформ, про це глава МОЗ повідомив у Фейсбуці.

“Провів робочу зустріч з послами G7 в Україні. Обговорили кілька ключових питань, зокрема: стратегію МОЗ по боротьбі з COVID-19, програму вакцинації українців, кампанію з популяризації вакцинації та подальші плани щодо реформування медичної галузі в цілому”, - написав Степанов.

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Він зауважив також, що учасники зустрічі звірили позиції щодо "паспортів вакцинації".

“Так чи інакше, ми на рівні цивілізованих країн маємо ухвалити єдині правила. Однак переконаний, що вони не можуть і не повинні стати інструментом інституційної сегрегації або призводити до порушення ключових прав і свобод людини”, - заявив міністр.

За його словами, посли визнали, що досвід «адаптивного карантину» в Україні може стати корисним і для деяких країн ЄС.

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Щодо вакцинації, то Степанов запевнив: в Україні технічно, ресурсно та організаційно готові до тотальної вакцинації, зокрема і вакцинами з високими вимогами до температурного зберігання.

"Ми запланували п'ять основних етапів вакцинації і плануємо завершити основні заходи до осені цього року", - зазначив він.

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Глава МОЗ зауважив, що під час зустрічі сторони обговорили стратегію популяризації вакцинації. У цьому контексті він "укотре наголосив на важливості дотримання інформаційної гігієни і протидії фейкам".

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. За день до цього, 23 лютого, в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.

В Україні за минулу добу, 25 лютого, зареєстрували 8 003 випадки COVID-19.

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