Степанов і посли G7 звірили позиції щодо «паспортів вакцинації»

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів зустріч з послами країн "Великої сімки" (G7) в Україні, на якій ішлося про медреформу, вакцинацію та "паспорти вакцинації".

Як передає Укрінформ, про це глава МОЗ повідомив у Фейсбуці.

“Провів робочу зустріч з послами G7 в Україні. Обговорили кілька ключових питань, зокрема: стратегію МОЗ по боротьбі з COVID-19, програму вакцинації українців, кампанію з популяризації вакцинації та подальші плани щодо реформування медичної галузі в цілому”, - написав Степанов.

Він зауважив також, що учасники зустрічі звірили позиції щодо "паспортів вакцинації".

“Так чи інакше, ми на рівні цивілізованих країн маємо ухвалити єдині правила. Однак переконаний, що вони не можуть і не повинні стати інструментом інституційної сегрегації або призводити до порушення ключових прав і свобод людини”, - заявив міністр.

За його словами, посли визнали, що досвід «адаптивного карантину» в Україні може стати корисним і для деяких країн ЄС.

Щодо вакцинації, то Степанов запевнив: в Україні технічно, ресурсно та організаційно готові до тотальної вакцинації, зокрема і вакцинами з високими вимогами до температурного зберігання.

"Ми запланували п'ять основних етапів вакцинації і плануємо завершити основні заходи до осені цього року", - зазначив він.

Глава МОЗ зауважив, що під час зустрічі сторони обговорили стратегію популяризації вакцинації. У цьому контексті він "укотре наголосив на важливості дотримання інформаційної гігієни і протидії фейкам".

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. За день до цього, 23 лютого, в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.

В Україні за минулу добу, 25 лютого, зареєстрували 8 003 випадки COVID-19.