У «Дії» можна буде вибрати пункт щеплення, дату та час COVID-вакцинації

До листа очікування на вакцинацію від COVID-19 можна буде записатися через портал або застосунок Дія з наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про розповів віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі Громадського радіо, повідомляє пресслужба відомства.

“Ми спільно з МОЗ запускаємо послугу запису до листа очікування вакцинації в Дії, яка запрацює вже наступного тижня. Мінцифра дбає про особисту безпеку кожного українця. Ми робимо усе для мінімізації контакту між людьми, щоб українці не стояли у чергах, не збирали зайві папірці для отримання державних послуг. Особливо, якщо це стосується такого важливого питання, як вакцинація”, - зазначив Федоров.

Кожен охочий матиме змогу з наступного тижня записатися до списку очікування на вакцинацію від COVID-19. Зробити це можна буде в застосунку чи на порталі Дія. Також можна записатися через національний контакт-центр МОЗ: 0 800 60 20 19.

Мінцифра вже проводить внутрішнє альфа-тестування послуги в Дії. Українцям, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту. Відповідно до етапу, який визначено Дорожньою картою з вакцинації. Окрім послуги, у Дії також будуть доступні відповіді на поширені запитання українців.

Така організація процесу дозволить мінімізувати контакти та черги, допоможе чітко бачити детальнішу картину системи записів. Це дозволить Міністерству охорони здоров’я розробити логістичний план та зрозуміти реальний попит на вакцину. Крім того, реєстрація через Дію матиме значний антикорупційний ефект для країни.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. За день до цього, 23 лютого, в Україну прибуло 500 тис. доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.