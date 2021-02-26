Вакцинація в Україні: як записатися громадянам з окупованих Криму та Донбасу

Держава з об’єктивних причин частково забезпечила громадян з тимчасово окупованих територій медичними сервісами на КПВВ, однак робота в цьому напрямку триває.

Наразі вивчається питання щодо створення умов для вакцинації від коронавірусу громадян з тимчасово окупованих територій. Запис на вакцинацію можна буде здійснити або через додаток Дія, або телефоном.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила заступниця міністра з питань реінтеграції ТОТ України Інна Драганчук під час телемарафону, присвяченого Дню спротиву окупації Автономної Республіки Крим та з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України.

«Ми можемо констатувати, що будь-які спроби держави наблизити медичні сервіси до громадян, які опинилися в заручниках на тимчасово окупованих територіях, були здійснені лише частково. Протягом минулого року ми зробили безпрецедентний початок наближення медичних сервісів шляхом запровадження їх у сервісних зонах, які ми відкриваємо на КПВВ», - наголосила Драганчук.

Вона повідомила, що наразі відбувається тестування на коронавірус у Донецькій та Херсонській областях, однак на Луганщині цей процес не розпочався.

«На сьогодні у нас по факту є 60-70 тестувань, які забезпечуються в Донецькій області, в Херсоні були перебої, але вчора вони відновились, і 70-80 тестувань відбувається», - повідомила заступниця міністра, додавши, що останні три тижні триває активна робота з МОЗ для того, щоб розробити алгоритм вакцинації для громадян із ТОТ.

За словами Драганчук, вже почали опитування громадян, які перетинають лінію розмежування, про їх готовність вакцинуватись, і наразі визначається кількість вакцин, на які можна розраховувати під час розподілу препаратів для всіх територій.

На сьогодні в Мінреінтеграції вирішується питання: зробити онлайн чергу для охочих щепитися на підконтрольній Україні території через додаток Дія або ж через гарячі лінії.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Цього дня в 2014 р. в Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.