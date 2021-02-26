Степанов закликає медиків серйозно поставитися до COVID-вакцинації

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав медпрацівників серйозно поставитися до вакцинації проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це Степанов сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

“Медичних працівників від усіх відрізняє те, що вони точно розуміють - бо вчать це в медичному університеті - наскільки важливе щеплення. І будь-яка вакцинація - це захист від хвороби, дуже часто це захист від смерті… Я дуже прошу всіх медичних працівників поставитися до цього дуже серйозно. Я хочу наголосити, що всі вакцини, які реєструються і завозяться в Україну, - з доведеною безпечністю, доведеною ефективністю”,- сказав Степанов.

При цьому він наголосив, що важливо вакцинувати якомога більше населення до початку сезонного зростання ГРВІ, до яких належить і COVID-19.

"Якщо подивитися на сезонність...Так, ми будемо мати такі сплески саме восени, і нам дуже важливо максимально вакцинувати населення до осені", - сказав глава МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Covishield, розробки Oxford/AstraZeneca, виготовленої на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цього препарату. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX.