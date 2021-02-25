В районі проведення ООС стартувала COVID-вакцинація

В районі проведення ООС розпочато вакцинацію від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Операція об'єднаних сил у Фейсбуці.

"Сьогодні до 66-го військового госпіталю надійшла перша партія вакцини для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19 – AstraZeneca, у кількості 7200 доз. І вже сьогодні лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти. Завтра бригади у складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта і медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо у підрозділи в зоні відповідальності", - йдеться у повідомленні.

В районі проведення ООС розпочато вакцинацію від COVID-19//Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Вакцина AstraZeneca – це векторна вакцина спільного виробництва Великої Британії та Швеції, що пройшла всі три етапи клінічних досліджень та схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я до екстреного використання", - наголосив начальник госпітального відділення старший лейтенант Артур Матвеєв.

Вакцинація проводиться у два етапи, приблизно через чотири-дванадцять тижнів після першого.

"Вакцинація – цілком добровільна. Спочатку, всі пацієнти проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збирається дані анамнезу і тоді визначається чи є протипоказання до вакцинації. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини", - наголошують у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в інтерв'ю, що ефективність вакцини AstraZenecа складає від 70 до 80%. Він розповів, що за прямим державним контрактом вакцини розробки AstraZenecа має бути 2 млн доз. Окрім цього ця вакцина очікується в межах поставки від глобальної ініціативи COVAX — від 2,2 до 3,8 млн протягом 1-2 кварталу 2021 року.