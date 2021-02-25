Комерційного ринку COVID-вакцин поки не існує — Степанов

Комерційного ринку вакцин від COVID-19 поки не існує, жоден виробник не працює з комерційними організаціями.

Як передає Укрінформ, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав в інтерв'ю телеканалу Україна, яке оприлюднене у Фейсбуці.

“У нас не існує поки комерційного ринку вакцин. У нас є чітке розуміння щодо етапів вакцинації, те, що держава буде забезпечувати безкоштовно. А комерційного ринку вакцин (проти COVID-19 — ред.) немає, тобто немає клініки, яка за гроші буде робити, за будь-які гроші. Бо офіційно жодна компанія-виробник на сьогодні не продає комерційним організаціям. Потужностей (для виробництва вакцин проти COVID-19) катастрофічно не вистачає. Ніхто не був готовий до такої масової вакцинації”, - сказав Степанов.

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У цих умовах, за його словами, уряд кожної країни турбується перш за все про своїх громадян.

“Європейський Союз одразу законтрактував велику кількість вакцин, і, зрозуміло, для виробників це було цікаво, а потужностей на інші країни не вистачає”, - сказав міністр.

Він додав, що Україна намагатиметься провести вакцинацію якомога швидше, і нагадав, що з 1 березня має бути запущений запис на вакцинацію на платформі “Дія”.

Для громадян від 18 до 59 років, які не мають супутніх захворювань, не входять в професійні чи інші групи ризику, вакцинація розпочнеться на п’ятому етапі. “Якщо ми будемо отримувати вакцини без збоїв, якщо ми побачимо, що у нас 50-55% людей вакцинуватимуться, а хотілося б набагато більше, я думаю, що восени ми зможемо почати (5 етап — ред.)”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета плану — протягом 2021–2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50% населення України (20 млн людей).

Планом затверджено такі етапи вакцинації населення:

січень–квітень 2021 року — люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

квітень–червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

червень–вересень 2021 року — люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

вересень 2021 — березень 2022 року — люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, у тимчасових центрах вакцинації.

Раніше Степанов в інтерв'ю ЗМІ сказав, що на комерційному ринку легальна вакцина від COVID-19 з'явиться до літа.