Перша країна у світі отримала вакцину через механізм COVAX

Гана стала першою у світі країною, що отримала партію вакцини від коронавірусу в межах міжнародного механізму COVAX.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ЮНІСЕФ.

«Це надзвичайно важлива подія, оскільки прибуття вакцин від COVID-19 до Гани є критично важливим для припинення пандемії. Єдиний вихід із цієї кризи - забезпечити доступність щеплень для всіх. Ми дякуємо всім партнерам, які підтримують механізм COVAX, щоб швидко та справедливо доставити безпечні та ефективні вакцини проти COVID-19 у всі країни», - йдеться у спільній заяві представників ВООЗ і ЮНІСЕФ у Гані.

Як зазначається, на першому етапі Гана отримала 600 тисяч доз вакцини AstraZeneca, яка ліцензована Інститутом сироватки Індії.

У країні від початку пандемії зафіксували близько 81 тисячі випадків захворювання на COVID-19 та 580 смертей, але ці показники можуть бути заниженими через недостатній рівень тестування.

Ініційована ВООЗ програма COVAX покликана забезпечити справедливий розподіл 2 млрд доз вакцин проти коронавірусу до кінця 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) погодила план компенсації за серйозні побічні ефекти від застосування вакцин від коронавірусу громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX.

COVAX є міжнародною ініціативою, покликаною забезпечити рівний доступ до вакцини та імунізації від коронавірусної хвороби в усьому світі. Це є однією із трьох складових глобального реагування на пандемію, ініційованого ВООЗ, Європейською комісією і Францією. Наразі ініціативу підтримали 183 держави включно з Україною.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 112 739 376 випадків коронавірусу, зокрема 2 498 495 летальних, 88 308 972 особи одужали.

Фото: EPA