Індійську COVID-вакцину у формі крапель чи спрею можуть випробувати в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов та індійська компанія Bharat Biotech у ході переговорів дійшли згоди на обопільну готовність виробника і України щодо участі в клінічних випробуваннях нової вакцини у формі назального спрею чи крапель.

Про це повідомив Степанов на брифінгу в середу, 24 лютого, передає кореспондент Укрінформу.

"У ході переговорів з компанією Bharat Biotech дійшли згоди на обопільну готовність виробника і України участі в клінічних випробуваннях нової розробки, нової вакцини, яку вони виготовили у формі назального спрею чи крапель. Це новий продукт, і вони зараз починають першу стадію клінічних випробувань. Вони будуть достатньо швидко рухатися і про другу і третю стадію - ми можемо також частину клінічних випробувань провести в Україні", - розповів міністр.

За словами Степанова, виробник планує завершити всі клінічні випробування до вересня-жовтня цього року, щоб вийти з продуктом на ринок.

"Чому це важливо для України, чому важлива така домовленість? Якщо дійсно ми будемо проводити частину клінічних випробувань третьої стадії в Україні, то це дає нам пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі відповідного доведення ефективності цієї вакцини і вона набагато зручніша, зрозуміло, якщо це форма крапель", - підкреслив очільник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну доставлено 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленої за кошти державного бюджету. Закупівля була проведена через британську агенцію Crown Agents. Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Міністр охорони здоров'я повідомив, що досягнуто також домовленості із Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax. Заступник міністра охорони здоровʼя - головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні розпочинається 24 лютого.