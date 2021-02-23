У виробника вакцини Covishield є необхідні сертифікати – Ляшко

У виробника вакцини Covishield є необхідні сертифікати GMP.

Про це на пресконференції в Укрінформі сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Щодо GMP (Good Manufacturing Practice, офіційний документ, який вказує на те, що виробничий процес конкретного підприємства відповідає всім вимогам однойменного міжнародного стандарту — ред.), то в законі прописано, що при спрощеній процедурі реєстрації вакини, яка дозволяється для екстреного використання, дозвляється використовувати GMP країни виробника. Наскільки мені відомо, такий сертифікат у цього виробника існує», - сказав Ляшко.

Як додала на пресконференції голова Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко, при ввезенні вакцини на територію України перевіряються всі документи.

«Ніяких застережень для ввезення цього вантажу (партії вакцин — ред.) в Україну немає» , - наголосила Коротченко.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленої за кошти державного бюджету. Закупівля була проведена через британську закупівельну агенцію Crown Agents. Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що досягнуто також домовленості з Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax.