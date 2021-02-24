Степанов сказав, поставки яких вакцин очікують в Україні

Україна очікує на поставки вакцин, загальний об'єм яких є більш ніж достатнім для повноцінного проведення програми вакцинації протягом поточного року.

Як передає кореспондент Укрінформу, на цьому наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу в середу.

Так, урядовець зазначив, що станом на сьогодні Україна очікує на поставки вакцин: від компанії Pfizer в рамках ініціативи Covax - більше ніж 100 тисяч доз; компанії Sinovac - близько 2 млн доз. Крім того, Україна має отримати ще 1,5 млн доз вакцини від компанії AstraZeneca (Serum Institute); до 4 млн доз - від Serum Institute або від іншого виробника в рамках ініціативи Covax.

«І компанія NovaVax - 10 млн вакцин в нас вже підписано і 5 млн - розраховуємо найближчим часом укласти контракт згідно досягнутих мною домовленостей», - додав міністр.

Він нагадав, що в рамках візиту до Індії вдалося попередньо домовитися про додаткові партії вакцин розробки американської компанії NovaVax. Також попереду - контрактування додаткових обсягів - ще 5 млн доз вакцини компанії NovaVax.

«Прошу заспокоїтися скептиків і критиків - цього об'єму більш ніж достатньо для повноцінного проведення програми вакцинації протягом поточного року. Також ми не зупиняємося, збираємося ще контрактувати. У нас є відповідна домовленість. Очікуємо вже на фінальні версії контрактів від інших виробників», - підкреслив Степанов.

Крім того, він розповів, що під час візиту до Індії відвідав компанію Bharat Biotech, яка теж розробила вакцину від коронавірусу під назвою Covaxin.

«Вакцина пройшла три етапи клінічних випробувань, в останньому з яких взяло участь більше 25-ти тисяч добровольців. Результати доклінічних і клінічних досліджень опубліковані у всесвітньо відомих наукових журналах Lancet та Nature Research. Очікуються протягом найближчих десяти днів фінальні результати третьої стадії клінічних випробувань, де ми побачимо вже безпосередньо ефективність цієї вакцини. Висновків науковців на сьогодні достатньо оптимістичні - вакцини дієві, безпечні і вже отримали дозвіл на застосування в екстрених умовах у деяких країнах», - розповів Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну доставлено 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленої за кошти державного бюджету. Закупівля була проведена через британську агенцію Crown Agents. Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що досягнуто також домовленості із Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax.

Заступник міністра охорони здоровʼя - головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні має розпочатися 24 лютого.

В Україні станом на 24 лютого лабораторно підтверджено 1 317 694 випадки COVID-19, з них за добу – 5 850.