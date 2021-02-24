В Україні за добу - 5 850 випадків коронавірусу

В Україні станом на 24 лютого лабораторно підтвердили 1 317 694 випадки COVID-19, із них за добу – 5 850.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«5 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник», - йдеться у повідомленні.

За минулу добу померли 152 пацієнти, одужали – 3 645.

Крім того, за добу госпіталізовано 3 049 осіб. Здійснено 79 538 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639).

За весь час пандемії в Україні одужали 1 155 422 особи, летальних випадків – 25 461, проведено 6 772 495 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 4 182 випадки коронавірусу.