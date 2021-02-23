COVID-щеплення має розпочатися якнайшвидше, але бути добровільним – Зеленський

Вакцинація повинна розпочатися якнайшвидше, щойно регіони отримають перші партії.

Як передає Укрінформ, про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із заступником міністра охорони здоров’я – головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Вакцинація повинна розпочатися якнайшвидше, щойно регіони отримають перші партії. Але вона має бути добровільною – нікого не потрібно силувати, краще детально поінформувати людей про належну якість препарату», – сказав Зеленський.

Він акцентував увагу на тому, що логістика постачання вакцини до всіх областей України вже відпрацьована і затримок не повинно бути. Препарат доставлятимуть у лікарні мобільні бригади. Передусім вакцинуватимуть лікарів медичних закладів, які надають допомогу коронавірусним хворим, потім – працівників соматичних лікарень, екстреної медичної допомоги, сімейних лікарів тощо.

Ляшко повідомив, що на другому етапі, згідно з графіком, передбачена вакцинація військових.

У свою чергу, Зеленський підтвердив готовність отримати щеплення разом із військовослужбовцями як Верховний головнокомандувач.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну доставлено 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленої за кошти державного бюджету. Закупівля була проведена через британську агенцію Crown Agents. Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що досягнуто також домовленості із Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax.

Фото: ОП