Литва обіцяє поділитися з Україною надлишком COVID-вакцини, коли він з'явиться

Литва готова поділитися з Україною надлишком вакцини проти COVID-19, коли такий з'явиться.

Однак про дату наразі говорити рано, заявив міністр закордонних справ Литовської Республіки Габріелюс Ландсбергіс під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я висловив занепокоєння недостатньою кількістю вакцини в Україні і запевнив міністра, що в разі виникнення надлишку таких вакцин, звичайно, ми будемо ділитися нею з Україною», - сказав він.

Литовський міністр розповів, що Єврокомісія наразі зазначає, що не існує можливості ділитися вакциною з жодними партнерами, і це залежить від країни-члена ЄС - ділитися чи не ділитися надлишками вакцин зі своїми сусідами.

«Україна - дуже велика країна, і Литва не зможе покрити всі потреби України надлишками вакцини. Але ми попросимо всіх наших сусідів, друзів по ЄС приєднатися до ініціативи Литви і допомогти Україні, тому що безпека Європи в наших руках», - додав він.

Водночас Ландсбергіс підкреслив, що про конкретну дати надання Україні вакцини з надлишків Литви поки говорити складно.

«Стосовно дати, зараз важко об'єктивно сказати, коли це відбудеться, швидше за все ми встановлюємо політичні цілі, що це буде зроблено, коли такий надлишок з'явиться», - пояснив глава МЗС Литви.

Як повідомляв Укрінформ, Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 23-24 лютого перебуває в Україні з робочим візитом.

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