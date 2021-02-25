Степанов: Ефективність вакцини AstraZeneca - до 80%

Ефективність вакцини AstraZeneca складає від 70 до 80%.

Як передає Укрінформ, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав в інтерв'ю телеканалу Україна, яке оприлюднено в Фейсбуці.

“Ефективність вакцини AstraZeneca від 70 до 80%. Ми повинні чітко розуміти, що таке ефективність. Коли ми говоримо про 70-80%, це те що така кількість людей, яким було зроблено щеплення, взагалі не захворіють. Буде якась кількість людей, яка може захворіти. Але в якій спосіб вони перенесуть цю хворобу, незалежно від віку, чи супутніх захворювань, - це буде або безсимптомний, або легкий спосіб перенесення хвороби”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що за прямим державним контрактом вакцини розробки AstraZeneca має бути 2 млн доз. Окрім цього ця вакцина очікується в межах поставки від глобальної ініціативи COVAX — від 2,2 до 3,8 млн протягом 1-2 кварталу 2021 року.

Поки що, за словами Степанова, конкретних дат поставок немає, це пов’язано з браком виробничих потужностей.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини проти COVID-19 Covishield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca, яка була закуплена за кошти держбюджету.

Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що досягнуто домовленості з Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби NovaVax.

Зараз, за інформацією головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, уся партія вже розвезена по регіональних складах, протягом 23 лютого в Україні було зроблено 159 щеплень.