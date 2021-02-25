COVID-вакцинацію сьогодні почнуть у всіх областях - Ляшко

Вакцина від COVID-19 доставлена на всі регіональні склади.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Сьогодні вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у всіх областях країни. Вакцина вже доставлена на всі регіональні склади", - написав Ляшко.

Він також поінформував, що протягом 24 лютого було проведено 159 щеплень: Черкаська область – 80 щеплень, Чернігівська область – 10 щеплень, Київська область - 19 щеплень, Житомирська область – 40 щеплень, Вінницька область -10 щеплень.

Фото: Віктор Ляшко/ФБ

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За словами Ляшка, з 25 лютого вакцинація стартує у Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській областях та місті Києві.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну прибула партія з 500 тис доз вакцини проти COVID-19 Covishield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.

22 лютого 2021 року Міністерство охорони здоров'я України в Україні зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що досягнуто домовленості з Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби NovaVax. Окрім цього Україна має отримати від глобальної ініціативи COVAX від 8 до 16 млн доз вакцини проти COVID-19. На початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer, також очікується постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року. Наприкінці 2020 року Україна уклала угоду про постачання 1,9 млн доз вакцини китайського виробника Sinovak. Закупівля буде проведена державним коштом через АТ “Лекхім”.