В Україні провели вже 159 щеплень від коронавірусу

В Україні провели вже 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою вакцини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ у Телеграм-каналі «Коронавірус-інфо».

«Проведено 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою.

Кількість щеплень, проведених у регіонах: Вінницька область — 10 щеплень; Житомирська область — 40 щеплень; Київська область — 19 щеплень; Черкаська область — 80 щеплень;

Чернігівська область — 10 щеплень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що станом на 24 лютого 2021 року не отримано жодного повідомлення від ДП «Державний експертний центр МОЗ України» про зареєстровані несприятливі події після імунізації.

Як повідомлялося, ​​24 лютого 2021 року відбувся старт вакцинації проти COVID-19 в Україні.

Фото: Київська ОДА