В Україні провели вже 159 щеплень від коронавірусу
Укрінформ
В Україні провели вже 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою вакцини.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ у Телеграм-каналі «Коронавірус-інфо».
«Проведено 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою.
Кількість щеплень, проведених у регіонах: Вінницька область — 10 щеплень; Житомирська область — 40 щеплень; Київська область — 19 щеплень; Черкаська область — 80 щеплень;
Чернігівська область — 10 щеплень», - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що станом на 24 лютого 2021 року не отримано жодного повідомлення від ДП «Державний експертний центр МОЗ України» про зареєстровані несприятливі події після імунізації.
Як повідомлялося, 24 лютого 2021 року відбувся старт вакцинації проти COVID-19 в Україні.
Фото: Київська ОДА