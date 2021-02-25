В Україні за добу - 8 147 випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 24 лютого, зареєстрували 8 147 нових випадків COVID-19. Всього ж за час пандемії на коронавірус хворіла 1 325 841 особа.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник", - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 2 770 осіб; летальних випадків – 135; одужало – 3 889 осіб;

здійснено тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 325 841 особа;

одужало – 1 159 311 осіб; летальних випадків – 25 596; проведено ПЛР-тестувань – 6 809 165.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 лютого в Україні було 5 850 нових випадків COVID-19 за добу.