В Україні за добу - 8 147 випадків COVID-19
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник", - зазначив він.
За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 2 770 осіб; летальних випадків – 135; одужало – 3 889 осіб;
здійснено тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 325 841 особа;
одужало – 1 159 311 осіб; летальних випадків – 25 596; проведено ПЛР-тестувань – 6 809 165.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 лютого в Україні було 5 850 нових випадків COVID-19 за добу.