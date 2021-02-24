Литва надасть Україні COVID-вакцину за спеціальною програмою ЄС

Литва готова надати Україні частину вакцин у межах ініціативи Європейської комісії для країн Східного партнерства.

Про це заявив міністр закордонних справ Литовської Республіки Габріелюс Ландсбергіс Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю в Києві, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Зокрема, Шмигаль закликав продовжити спільну роботу у межах Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

Крім того, глава уряду зазначив, що він особисто і Президент України мають намір узяти участь у IV міжнародній Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі.

«Розраховуємо, що найближчим часом Литовська Республіка запропонує дату проведення Конференції», — сказав Прем’єр-міністр.

Він також подякував литовській стороні за чітку й послідовну підтримку України з усіх актуальних питань, пов'язаних, насамперед, із протидією російській агресії. Шмигаль нагадав про створення Кримської платформи, метою якої є деокупація Криму. Перший саміт планується провести 23 серпня.

Під час зустрічі йшлося і про кампанію вакцинації, яка розпочалася в Україні. У цьому контексті Шмигаль наголосив, що на сьогодні це єдиний спосіб подолання пандемії.

«За національним планом вакцинації ми маємо намір вакцинувати цього й наступного року загалом майже 22 млн людей. У нас підписані контракти з 6 виробниками вакцини, 2 з яких вже зареєстровані в Україні. Першими в нас вакцинуються лікарі й військові», — підкреслив Прем’єр-міністр.

За його словами, влада забезпечить вакциною "всіх охочих".

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 23-24 лютого перебуває в Україні з робочим візитом.

Фото: КМУ