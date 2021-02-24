Зеленський попросив допомоги у Литви з COVID-вакциною

Президент Володимир Зеленський попросив Литву допомогти прискорити постачання Україні більшої кількості вакцини проти COVID-19.

Про це він зазначив під час зустрічі з міністром закордонних справ Литовської Республіки Габріелюсом Ландсбергісом, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що співрозмовники обговорили ситуацію в Україні та Литві у зв’язку з пандемією коронавірусу та заходи, яких вживає керівництво обох держав з метою подолання пандемії та забезпечення захисту громадян.

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«Володимир Зеленський попросив допомоги у пришвидшенні постачання більшої кількості вакцини та запропонував допомогу України у її масовому виробництві у разі потреби», - розповіли в ОП.

Водночас Президент нагадав, що на початку пандемії Україна підтримувала деякі країни Європейського Союзу, надаючи засоби індивідуального захисту та допомогу медичних фахівців.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 23-24 лютого перебуває в Україні з робочим візитом. У вівторок він заявив, що Литва готова поділитися з Україною надлишком вакцини проти COVID-19, коли такий з'явиться.

Вакцинація від коронавірусу в Україні стартує 24 лютого.

В Україні станом на 24 лютого лабораторно підтверджено 1 317 694 випадки COVID-19, з них за добу – 5 850.