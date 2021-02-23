До Києва з робочим візитом прибув глава МЗС Литви

До Києва з робочим візитом прибув глава МЗС Литви

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Укрінформ
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розпочав робочий візит до України із вшанування пам'яті загиблих українських захисників від російської агресії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері, передає Укрінформ.

«Радий вітати міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у його першому візиті до України. Литва - важливий союзник і справжній друг України, партнер у Люблінському трикутнику. Ми вшанували полеглих українських героїв, які захистили Україну та Європу від агресії РФ», - зазначив Кулеба.

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Він також опублікував спільні з очільником МЗС Литви світлини біля Стіни пам'яті полеглих захисників України на мурах Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс 23-24 лютого перебуває в Україні з робочим візитом.

Також повідомлялося, що минулого тижня в Україні з робочим візитом перебував міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Іван Корчок.

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