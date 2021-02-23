До Києва з робочим візитом прибув глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розпочав робочий візит до України із вшанування пам'яті загиблих українських захисників від російської агресії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері, передає Укрінформ.

«Радий вітати міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у його першому візиті до України. Литва - важливий союзник і справжній друг України, партнер у Люблінському трикутнику. Ми вшанували полеглих українських героїв, які захистили Україну та Європу від агресії РФ», - зазначив Кулеба.

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Він також опублікував спільні з очільником МЗС Литви світлини біля Стіни пам'яті полеглих захисників України на мурах Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Радий вітати міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у його першому візиті до України. Литва — важливий союзник і справжній друг України, партнер у Люблінському трикутнику. Ми вшанували полеглих українських героїв, які захистили Україну та Європу від агресії РФ. pic.twitter.com/Qh9YkW3b8U — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 202

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс 23-24 лютого перебуває в Україні з робочим візитом.

Також повідомлялося, що минулого тижня в Україні з робочим візитом перебував міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Іван Корчок.