Україна і Словаччина планують ввести на кордонах спільний COVID-контроль

Україна та Словаччина працюватимуть над полегшенням перетину кордону і запровадженням спільного контролю в прикордонних пунктах через COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільній зі словацьким колегою Іваном Корчком пресконференції у Києві.

“Ми також будемо працювати над полегшенням перетину кордону і запровадженням спільного контролю в прикордонних пунктах”, - сказав Кулеба.

Він також повідомив, що в цьому році планується провести бізнес-форум за участю українських і словацьких компаній під егідою МЗС двох країн. Крім того, є серйозні проєкти і в енергетичній сфері.

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Своєю чергою міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок заявив про зацікавленість у розвитку бізнес-відносин з Україною.

“Ми дуже зацікавлені в тому, щоб словацькі партнери, які хочуть інвестувати та працювати в Україні, розуміли надійність українського права і його застосування, що в майбутньому у них не виникало проблем, тому що це важливо, коли ти хочеш інвестувати в іншу країну”, - зауважив Корчок.

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Як повідомлялося, з 15 січня були змінені правила в'їзду до Словацької Республіки. У лютому Словаччина ввела 14-денний карантин для осіб, які прибувають з інших країн.

Фото: Твіттер Дмитра Кулеби