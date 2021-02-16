Україна і Словаччина планують ввести на кордонах спільний COVID-контроль
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільній зі словацьким колегою Іваном Корчком пресконференції у Києві.
“Ми також будемо працювати над полегшенням перетину кордону і запровадженням спільного контролю в прикордонних пунктах”, - сказав Кулеба.
Він також повідомив, що в цьому році планується провести бізнес-форум за участю українських і словацьких компаній під егідою МЗС двох країн. Крім того, є серйозні проєкти і в енергетичній сфері.
Своєю чергою міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок заявив про зацікавленість у розвитку бізнес-відносин з Україною.
“Ми дуже зацікавлені в тому, щоб словацькі партнери, які хочуть інвестувати та працювати в Україні, розуміли надійність українського права і його застосування, що в майбутньому у них не виникало проблем, тому що це важливо, коли ти хочеш інвестувати в іншу країну”, - зауважив Корчок.
Як повідомлялося, з 15 січня були змінені правила в'їзду до Словацької Республіки. У лютому Словаччина ввела 14-денний карантин для осіб, які прибувають з інших країн.
Фото: Твіттер Дмитра Кулеби