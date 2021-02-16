Вісім країн ЄС та Норвегія поновили контроль на внутрішніх кордонах

У Європейській Комісії оголосили перелік країн Євросоюзу, які ввели контроль на внутрішніх кордонах для стримування пандемії COVID-19.

Така інформація була озвучена у Брюсселі на технічному експертному рівні напередодні засідання Колегії Єврокомісії, яка завтра розгляне питання, пов’язані з протидією пандемії коронавірусу та з процесом вакцинації в країнах Євросоюзу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«За наявною на інформацією, прикордонний контроль у контексті COVID-19 поновили Бельгія, Німеччина, Чеська Республіка, Данія, Угорщина, Австрія, Португалія і Іспанія, а також Норвегія, яка не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони… Дійсно, країни-члени можуть обмежувати рух людей із причин охорони здоров’я, але такі заходи завжди мають бути пропорційними і недискримінаційними, мати якомога менший вплив на свободу руху. Саме на це Єврокомісія звертає першочергову увагу під час проведення моніторингу поточної ситуації», - зауважив експерт, близький до Єврокомісії.

За інформацією експерта, запроваджені обмеження на подорожі різняться для кожної країни та мають свої особливості.

Наприклад, Бельгія повністю заборонила «несуттєві» подорожі, тобто такі, що не пов’язані із професійною або гострою необхідністю, не лише в країну, але й виїзд за її межі, навіть поїздки у країни і регіони «зеленої» зони. Це створює незручності для всіх резидентів країни, але водночас є запобіжником не лише для ввезення до країни нових штамів коронавірусу, але зберігає від завезення бельгійської інфекції ті країни, де рівень захворюваності є нижчим, ніж у Бельгії.

У Німеччині такі заходи мають скоріше регіональний вимір. Наприклад, поточні обмеження стосовно поїздок до регіону Тіроль пояснюються тим, що саме у цьому регіоні виявлена велика кількість захворювань, спричинених новими, більш агресивними різновидами коронавірусу.

«Ми всі маємо розуміти, що ситуація є дуже серйозною. Якщо ми подивимося на мапу Європи, що створена ECDC (Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності – ред.), ми побачимо кольорову гаму від червоного то темно-червоного кольору. В такій ситуації від всіх нас вимагається солідарність і терпіння. Єврокомісія у цьому контексті вживає всі необхідні заходи разом із країнами-членами, щоб якомога швидше забезпечити населення вакцинами та переконатися, що всі люди знаходяться у безпеці. Це потребує збалансованих дій», - зазначило джерело.

Експерт нагадав, що свобода руху людей є однією з чотирьох базових свобод Євросоюзу. З цієї причини Єврокомісія намагається налагодити ефективну координацію дій із тимчасового обмеження свободи руху в межах усього Євросоюзу, щоб такі заходи відповідали наявним загрозам та діяли не довше, ніж це є вкрай необхідним.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 109 835 654 випадків COVID-19, зокрема, 2 422 838 летальних, одужали 84 415 289 особи.