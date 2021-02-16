Рада ратифікувала угоду з Польщею про спільне утримання прикордонних мостів

Верховна Рада 16 лютого прийняла законопроєкт №0079 «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об'єктів на українсько-польському державному кордоні».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що законопроєкт підтримав 341 народний депутат.

«Вищезазначеною угодою розмежовується сфера відповідальності української та польської сторін стосовно прикордонних об’єктів спільного використання. Це 3 автодорожні мости через р. Західний Буг на українсько-польському кордоні. Ратифікація угоди дозволить утримувати ці споруди в належному транспортно-експлуатаційному стані», - розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Угода стосується двох мостових споруд через р. Західний Буг між населеними пунктами Ягодин і Дорогуськ на автодорозі М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на м. Люблін) та польській державній дорозі №12 і моста через р. Західний Буг між населеними пунктами Устилуг і Зосин на автодорозі Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне та польській державній дорозі № 74.

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Як повідомлялося, угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об’єктів на українсько-польському державному кордоні була підписана 22 червня 2018 року у Варшаві. Угода була укладена відповідно до положень Договору між Україною і Республікою Польща про правовий режим українсько-польського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань, укладеного у Києві 12 січня 1993 року.